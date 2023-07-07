Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobil yangını

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ç.K. idaresindeki 60 RF 239 plakalı otomobilin motor kısmından, Dönekse Mahallesi Kaledibi mevkisinde alev çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.