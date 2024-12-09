Tobın Köprüsü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tobın Köprüsü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tobın Köprüsü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tobın Köprüsü filmini izleyecek olanların merak ettiği Tobın Köprüsü konusu nedir, Tobın Köprüsü oyuncuları kimler ve Tobın Köprüsü özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Huzurlu bir öğleden sonra yolculuğu olması gereken eski Ordu Korucusu Eric Daniels, bir grup ağır silahlı eski askeri müteahhit Boston'daki Tobin Köprüsü'nü kapattıktan sonra yüzlerce diğer yolcu ve yüksek profilli bir mahkumla birlikte sıkışmış halde bulur kendini.

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dylan Sprouse

Mason Gooding

Dichen Lachman

Kevin Chapman

Megan Stott