Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor, Yayladağı Kapısı'nı açıyoruz

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Tobın Köprüsü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tobın Köprüsü filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tobın Köprüsü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tobın Köprüsü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tobın Köprüsü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tobın Köprüsü konusu, özeti ve Tobın Köprüsü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tobın Köprüsü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tobın Köprüsü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tobın Köprüsü filmini izleyecek olanların merak ettiği Tobın Köprüsü konusu nedir, Tobın Köprüsü oyuncuları kimler ve Tobın Köprüsü özeti gibi konuları inceliyoruz.

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Huzurlu bir öğleden sonra yolculuğu olması gereken eski Ordu Korucusu Eric Daniels, bir grup ağır silahlı eski askeri müteahhit Boston'daki Tobin Köprüsü'nü kapattıktan sonra yüzlerce diğer yolcu ve yüksek profilli bir mahkumla birlikte sıkışmış halde bulur kendini.

TOBIN KÖPRÜSÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dylan Sprouse

Mason Gooding

Dichen Lachman

Kevin Chapman

Megan Stott

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Atina'da mafya hesaplaşması
img

Bu madeni para artık servet değerinde
img

Kadın kadına laflıyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir? Kalpazan final mi yaptı, bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.