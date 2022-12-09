Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, mesleği ne? Timur Soykan hayatı ve biyografisi!

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TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. Yakın zamanda babası Talat Soykan'ı kaybeden gazeteci, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo- Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim gördü. Mesleğine Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başlayan Soykan, daha sonra Radikal Gazetesi'nde çalıştı. Burada 10 yıla yakın muhabirlik ve editörlük yapan Soykan, Postacı Yayınevi'ni kurdu. Yayınevinde edebiyat ve siyasetle ilgili çeşitli kitapların yayımlanmasını sağladı. Bir dönem Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı. Televizyon programlarına yorumcu olarak katılan gazeteci, 2008 yılında Sapan: Hrant Dink Cinayeti- Bir Güvercinin Katilleri kitabını yayımladı. 2009 yılında ise Tanrı Misafirleri Oteli , 2013 senesinde Zavallı- Gerçek Kimin Umurunda? isimli kitabını çıkardı. Birçok polisiye romanına imza atan Soykan, 2016 senesinde Liste isimli kitabını yayımladı. Soykan, 2020 yılında bu yana ise BirGün gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor.