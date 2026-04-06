TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok üzerinden para toplamak amacıyla canlı yayın yaptığı öne sürülen genç kız, ailesiyle yaşadığı tartışmayı canlı yayına taşıdı. Yayın sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞMA CANLI YAYINDA BAŞLADI

Görüntülerde genç kızın ev ortamında yayın yaptığı, izleyicilerle etkileşim halindeyken bir anda ailesiyle tartışmaya başladığı görüldü. Yayın sırasında arka planda bir erkek sesi duyulurken, gerilimin giderek yükseldiği dikkat çekti.

TELEFONLA KONUŞTU, SİNİRLİ ANLAR YAŞANDI

Genç kızın tartışma sırasında bir telefon görüşmesi yaptığı, konuşurken ses tonunun yükseldiği ve oldukça sinirli olduğu gözlendi. Yayın boyunca izleyicilerin de yorumlarla olaya dahil olduğu görüldü.

“BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİM” DEDİ

Tartışma sırasında genç kızın, demans hastası olduğu belirtilen annesi ve babası için “Ben bunlara bakmak zorunda değilim” ifadelerini kullandığı anlar kayda geçti.

CANLI YAYINI AÇIK BIRAKIP EVİ TERK ETTİ

Görüntülerde genç kızın tartışmanın ardından apar topar hareket ettiği ve yayını kapatmadan evi terk ettiği anlar da yer aldı. Bu anlar izleyiciler tarafından canlı olarak takip edildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı genç kıza tepki gösterdi. Özellikle aile bireylerine yönelik sözleri eleştirilirken, görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak: Haberler.com