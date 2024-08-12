Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?

Teşkilat ne zaman başlıyor ve Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.