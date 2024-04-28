Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE!

Teşkilat CANLI İZLE! Başrolünde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Teşkilat adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat canlı izle! Teşkilat yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Teşkilat yeni bölüm izleme linki!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu

Murat Yıldırım

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

Yunus Emre Yıldırım

Levent Can

Yunus Narin