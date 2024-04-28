Teşkilat CANLI İZLE! Teşkilat 105.bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm izleme linki! Teşkilat dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. 105. bölümü ile seyircileri ekranlara kilitleyen Teşkilat dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Arama motorlarında Teşkilat yeni bölüm yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Teşkilat 105. bölüm yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm izle!
Teşkilat CANLI İZLE! Başrolünde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Teşkilat adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat canlı izle! Teşkilat yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Teşkilat yeni bölüm izleme linki!
TEŞKİLAT KONUSU NE?
Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU
Deniz Baysal Yurtcu
Murat Yıldırım
Tuncer Salman
Ezgi Şenler
Mehmet Usta
Serdar Yeğin
Ahmet Uğur Say
Yavuz Bingöl
Yunus Emre Yıldırım
Levent Can
Yunus Narin