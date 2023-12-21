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Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi?

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Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Taşıyıcı filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Taşıyıcı filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Film bir taşıyıcının başına gelenleri konu alıyor. Filmin başrollerinde Guy Ritchie tarafından keşfedilmiş Jason Statham ve ünlü Asyalı aktris Shu Qi rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Taşıyıcı filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

TAŞIYICI KONUSU NEDİR?

Eski bir asker olan Frank Martin (Jason Statham) başarılı bir dövüşçü ve savaşçıdır. Fakat artık işi o taraflarda yoktur, daha sakin bir işte çalışmaktadır ve arkadaşı olan Fransız komisere de hayatıyla ilgili bazı yalanlar söylemektedir. Kendisi bir taşıyıcıdır. Kendisi bazen suçlu bile olsa normal insan veya paket taşır. Makul bir ücret karşılığı taşıyıcılık yapan Frank, işinde oldukça ciddi ve soğukkanlıdır. Bir tek soru sormadan, ona verilenleri taşır fakat ona verilen bilgiler tamamen doğru olmalıdır. Siyah BMW E38 735iL kullanan taşıyıcı Frank Martin'in kendisinin tam üç kuralı vardır ve bunları bozmaz.

  • "Anlaşmayı bozma"
  • "İsim yok"
  • "Paketi açma"

TAŞIYICI OYUNCU KADROSU!

Jason Statham ... Frank Martin

Shu Qi ... Lai

Matt Schulze ... Darren 'Wall Street' Bettencourt

François Berléand ... Tarconi

Ric Young ... Bay Kwai

Doug Rand... Lider

Didier Saint Melin ... Patron

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Jason Statham Guy Ritchie Haberler

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