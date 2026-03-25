Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Pakistan’da bir askeri karakola yönelik düzenlenen intihar saldırısı, bölgede zaten yüksek olan güvenlik gerilimini yeniden alevlendirdi. Saldırıyı Taliban mensubu bir kişinin gerçekleştirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, saldırgan Pakistan ordusuna ait bir karakola yürüyerek yaklaştı ve üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Şiddetli patlama sonrası bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

VİDEODA PATLAMA ANI VE SONRASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karakol çevresinde büyük bir patlamanın ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki yapıların zarar gördüğü, askerlerin ve sivillerin panik içinde kaçıştığı anlar dikkat çekiyor. Görüntülerde ayrıca güvenlik güçlerinin hızla bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığı anlar da yer alıyor.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, yetkililer henüz net bir sayı paylaşmadı. Bölgedeki hastanelerde yaralıların tedavi altına alındığı aktarıldı.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN HATTINDA GERİLİM YÜKSELİYOR

Saldırı, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde artan gerilimin gölgesinde gerçekleşti. Pakistan yönetimi, Afganistan’daki Taliban yönetimini sınır ötesi saldırılara göz yummakla suçlarken, Kabil yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Özellikle Pakistan Talibanı (TTP) son aylarda ülkede çok sayıda saldırı düzenlerken, İslamabad yönetimi Afganistan sınırında askeri operasyonlarını artırdı. İki ülke arasındaki sınır hattında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, diplomatik ilişkiler de gergin bir seyir izliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Saldırıyla ilgili Pakistanlı yetkililerden kapsamlı bir açıklama beklenirken, olayın arkasındaki bağlantılar ve sorumluların netleşmesi için soruşturma başlatıldı.