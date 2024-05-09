Taha Hüseyin Karagöz kimdir? Taha Hüseyin Karagöz kaç yaşında, nereli? Taha Hüseyin Karagöz hayatı ve biyografisi!

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TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ KİMDİR?

Taha Hüseyin Karagöz gazetecidir. Aslen Trabzonlu olan Taha Hüseyin Karagöz ilk öğretim ve lise eğitimlerini Zonguldak'ta tamamladı. Taha Hüseyin Karagöz Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Daha önceden birçok kurumda çalışmış olan Taha Hüseyin Karagöz şimdilerde meslek hayatını Yeni Şafak Gazetesi ve TV Net'te sürdürmektedir.