Survivor Zeynep kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne?

Survivor 2025 yarışmacıları arasında öne çıkan Zeynep Alkan, yarışma performansı ve özel hayatıyla gündem oldu. Zeynep Alkan'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı hakkındaki bilgiler merak konusu. İşte Zeynep Alkan hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Hataylı olan Zeynep Alkan, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi olan genç isim, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında bazı tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. Aynı zamanda 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında viyola eğitimi alan Zeynep Alkan, şu sıralar sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alıyor.