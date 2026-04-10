Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'ya yeni gelir kapısı! Kısa sürede büyük kazanç

Survivor yarışmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı, Instagram’ın özel abonelik sistemine geçiş yaptı. Kısa sürede onlarca aboneye ulaşan fenomen isim, dikkat çeken bir gelir elde etmeye başladı.

Survivor ile geniş kitleler tarafından tanınan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyada yeni bir adım attı. Instagram’ın ücretli abonelik özelliğini aktif hale getiren Nisa, takipçilerine özel içerikler sunmaya başladı.

ABONELİK SİSTEMİNİ AÇTI

Aylık 199.99 TL’den abonelik sistemi oluşturan Nisa Bölükbaşı, kısa sürede 124 aboneye ulaştı. Yeni sistem, takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

KISA SÜREDE BÜYÜK KAZANÇ

Mevcut abone sayısına göre Nisa’nın aylık yaklaşık 24.800 TL gelir elde ettiği hesaplandı. Bu rakamın ilerleyen süreçte daha da artması bekleniyor.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1998 doğumlu Nisa Bölükbaşı, Çekya’nın Prag şehrinde büyüdü. Survivor 2020 ile tanındı, 2022 All Star sezonunda şampiyon oldu. Spor geçmişi bulunan Nisa, sosyal medyada aktif bir isimdir. Son dönemde Instagram üzerinden içerik üretip gelir elde etmektedir.

Musa Can Çayan
