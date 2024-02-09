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Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi?

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Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Survivor Ersin Korkut elendi mi? Sorusu gündeme geldi ve böylece Ersin Korkut'un neden yer almadığı merak edildi. Peki, Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2024 dün akşam eleme heyecanıyla ekrana geldi. Daha sonrasında Survivor Ersin Korkut elendi mi? Sorusu, izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı ve araştırma konusu haline geldi. Peki, Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi?

SURVİVOR ERSİN KORKUT ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2024'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Mustafa Kemal, Yunus Emre, Sercan, Bozok, Yaman ve Ersin arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda yarışmaya veda eden isim Ersin Korkut oldu.

Yunus Emre, Mustafa Kemal, Sercan ve Yamanın elenme adaylığından kurtulmasıyla geriye kalan Ersin ise Bozok ile final oyunu oynadı. Oyun seçim hakkı kendisinde olan Bozok, basket atışını seçti. Oyunu kazanan isim adada kalmayı garantilerken kaybeden isim elenerek Survivor'a veda etti.

Yarışmaya erken veda eden Ersin, yaptığı konuşmada "Bu düellodan çıkacağımı zannediyordum. Fakat ekibimden yani Kırmızı takımdan Bozok beni elemiş oldu. Bozok'u tebrik ediyorum. 45 günlük hikayem burada noktalandı bugün. Öncelikle ben Acun abiye çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi çok seviyorum eğer kırgınlık bir üzüntü olduysa özür diliyorum. Ben herkesi çok seviyorum benim hikayem burada bitti" ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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