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Survivor Birleşme partisi ne zaman 2024?

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Survivor 2024 birleşme partisi için geri sayım sürerken geceye dair ilk görüntüler geldi. Görüntüleri geceye konuk olan Demet Akalın paylaştı. Akalın'a gecede Okan Kurt da eşlik etti. Peki, Survivor Birleşme partisi ne zaman 2024?

Survivor birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Programda efsaneleşmiş eski yarışmacılardan oluşan All Star kadrosuyla devam eden yarışmada birleşme partisi haftasına girildi.Survivor Birleşme partisi ne zaman 2024?

SURVİVOR BİRLŞEME PARTİSİ NE ZAMAN 2024?

Ilıcalı, birleşme partisinde klasikleşen şarkı yarışmasının yapılacağının da bilgisini verdi. Ayrıca Aleyna ve Furkan'ın şarkıcılık yaptıkları için yarışma dışında kalacağını da belirtti. Partide Aleyna ve yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'ın da sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı, Türkiye'den sevilen bir şarkıcının da geleceğinin müjdesini yarışmacılara verdi.

Survivor 2024 All Star'da birleşme partisi ile ilgili detaylar belli oldu. Acun Ilıcalı, bayram haftasından önceki ada konseyinde birleşme partisinin 21 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Osman Demir
Osman Demir
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