Survivor All Star'da talihsiz kaza! Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun son sayısı için parkura çıkan Nefise talihsiz bir kaza yaşadı.

YARIM SANTİMLİK AÇIK MEYDANA GELDİ

11-11'e gelen dokunulmazlık oyunu için mücadele eden Nefise, peş peşe seramikleri kırarak rakibinin önüne geçti. Parkurdaki kum torbalarını toplayarak oyuna devam eden Nefise sırtına daha önce kendisinin kırdığı seramik düştü. Oyunun heyecanıyla durumu anlayamayan Nefise, sayısını aldıktan sonra yere oturdu. Kırmızı takım yarışmacılarının uyarısıyla Nefise'nin sırtında kesikler olduğunu gören sunucu Murat Ceylan, oyun alanına sağlık ekiplerini çağırdı. Oyun alanında yapılan müdahalenin ardından yarım saatlik kesiği olduğu anlaşılan Nefise, müdahale alanına götürüldü.