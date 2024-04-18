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Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yaman hayallerine veda etti

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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda Survivor hayallerine veda eden Yaman, gözyaşlarına hakim olamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yaman, Özgür, Yunus Emre ve Batuhan arasında eleme düellosu yaşandı.

KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Düelloda ilk olarak Yunus Emre ve Yaman arasında mücadele yaşandı. Oyunun sonunda potadan kurtulan isim Yunus Emre oldu. İkinci düello ise Özgür ve Batuhan arasında oynandı. Özgür'ün elemeden kurtulmasıyla Batuhan ve Yaman arasında final düellosu yaşandı. Gecenin sonunda hayallerine veda eden isim Yaman oldu.

Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yaman hayallerine veda etti

AĞLAYARAK VEDALAŞTI

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, "Ben sizi izleyerek büyüdüm, hayalim Survivor'a gelmekti" diyerek Atakan ve Hilmi Cem'e sarıldı. Herkesle vedalaşan Yaman, "Ben gidiyorum şimdi vallahi. Çok alışmıştım. Vallahi çok alışmıştım. Bana aile gibi oldunuz. Hayatımın en güzel günlerini burada yaşadım. Yıllardır Survivor'ı izliyorum, burada da izlediğim büyük insanlar var. Hepsi çok iyi, bu isimleri hayal ederek buraya geldim ben. Survivor olmadan All Star oldum. Saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin" dedi.

Yaman'ın Ogeday'a söylediği, "Herkesin şampiyonu sensin" sözleri ise eleme gecesine damga vurdu.

Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yaman hayallerine veda etti

Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yaman hayallerine veda etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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