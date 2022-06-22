Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Haziran ayının sonunda final yapacak olan yarışmada elemeye kalan Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak veda eden isim belli oldu. Surivvor kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ise şampiyonluk için yarışmaya devam ederken dün akşam bir isim elendi.

BERKAN YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Survivor All Star'ın bu hafta eleme potasına giren isimleri Berkan, Nagihan, Nisa ve Hikmet oldu. İddialı yarışmalar için SMS oylaması yapıldı. SMS sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

Elendiğini öğrendikten sonra veda konuşması yapan Berkan, "Benim yolum burada bitiyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Ailemi çok özledim. Burada elimden gelenin en iyisini yaptım. Geride kalan arkadaşlarımın hepsi birbirinden pırlanta. Umarım en hak eden isim şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

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