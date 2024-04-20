Diyarbakır'ın Sur ilçe Belediye Başkanı kimdir ve Adnan Örhan kim, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Sur Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Örhan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Sur Belediye Başkanı kim? Adnan Örhan kimdir, kaç yaşında?

ADNAN ÖRHAN KİMDİR?

Adnan Örhan, 1982 yılında Kulp ilçesine bağlı Diyarbakır'da doğdu. Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı'ndan mezun olduğu Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu'ndan mezundur. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

SUR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Dem Parti'nin adayı Adnan Örhan %63,60 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Mehmet Dilek %20,01 oy aldı.

HÜDA PAR'ın adayı Mahmut Uçar %8,89 oy aldı.

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