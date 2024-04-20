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Sur Belediye Başkanı kim? Adnan Örhan kimdir, kaç yaşında?

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Belediye Başkanı Adnan Örhan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gündemde. Sur Belediyesi Eşbaşkanı olarak görev yapan Adnan Örhan'ın yaşının yanı sıra nereli olduğu da merak konusu olmuştur. Adnan Örhan hakkında bilinmesi gerekenler ve detaylar haberimizde. Sur Belediye Başkanı kim? Adnan Örhan kimdir, kaç yaşında?

Diyarbakır'ın Sur ilçe Belediye Başkanı kimdir ve Adnan Örhan kim, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geliyor. Sur Belediyesi Eşbaşkanı Adnan Örhan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Sur Belediye Başkanı kim? Adnan Örhan kimdir, kaç yaşında?

ADNAN ÖRHAN KİMDİR?

Adnan Örhan, 1982 yılında Kulp ilçesine bağlı Diyarbakır'da doğdu. Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı'ndan mezun olduğu Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu'ndan mezundur. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

SUR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Dem Parti'nin adayı Adnan Örhan %63,60 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Mehmet Dilek %20,01 oy aldı.

HÜDA PAR'ın adayı Mahmut Uçar %8,89 oy aldı.

SUR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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