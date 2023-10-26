Stoma hastalığı, tıbbi bir prosedür sonucu veya doğuştan gelen bazı sağlık sorunları nedeniyle karın duvarına yapılan bir açıklık (stoma) aracılığıyla bağırsak veya üriner sistemdeki atıkların dışarıya boşaltılmasını sağlayan bir durumdur. Peki, Stoma (Ostomi) hastalığı nedir, tedavisi var mı, belirtileri neler, geçer mi?

Stoma, vücut dışına açılan bir yapıdır ve bağırsakların veya idrarın toplanmasına yardımcı olan bir torba veya poşet takılır. Peki, Stoma (Ostomi) hastalığı nedir, tedavisi var mı, belirtileri neler, geçer mi? İşte detaylar…

STOMA (OSTOMİ) HASTALIĞI NEDİR, TEDAVİSİ VAR MI, BELİRTİLERİ NELER, GEÇER Mİ?

Kolostomi: Bu tür bir stoma, kalın bağırsakla ilgilidir ve kalın bağırsakta meydana gelen bazı hastalıklar veya travmalar sonucu gerekebilir.

İleostomi: İleum adı verilen ince bağırsağın bir kısmının karın duvarına bağlanması sonucu oluşan stoma türüdür. İnce bağırsakla ilgili sorunları olan kişilere uygulanabilir.

Ürostomi: Üriner sistemle ilgili problemleri olan kişilerde idrarın dışarı atılması için kullanılan bir stoma türüdür.

Stoma, bazı kronik hastalıklar, barsak tıkanıklığı, kanser, travma, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi durumlar nedeniyle gerekebilir. Stoma hastaları, özel stoma ürünleri kullanarak atık yönetimi yaparlar. Stoma hastalığı olan bireyler, yaşamlarını sürdürebilirler, ancak hastalıkla başa çıkmak ve stoma bakımı gereklidir. Bu tür hastalıklar, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir, ancak modern tıp ve stoma ürünleri, bu bireylerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesine yardımcı olur. Tedavi ve bakım, stoma hastalığının türüne ve nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.