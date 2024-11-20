Sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci, özellikle öğretmenlik alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. Adaylar, sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve süreçle ilgili diğer detayları merak ediyor. Sözleşmeli öğretmen tercihlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

Sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri 20 Kasım 2024 Çarşamba günü sona erecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen tercih atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.