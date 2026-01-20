Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada "Makas yok." denilen damat, tepsiyi parayla dolduramayınca utancından kıpkırmızı oldu O esnada tepsiyi tutan gelinin kız kardeşi "Damadın arkadaşları yok mu?" diye bağırdı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videonun altına "Kızın yerinde olsam nişanı atardım", "Saçma da olsa damat hazırlıklı olmalıydı", "En güzel günlerinde ikisi de buz kesmiş", "Şu saçma sapan geleneklerinizden de bıktık" şeklinde yorumlar yapıldı.