Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Söz kesme sırasında tepsiyi parayla dolduramayan damadın yaşadığı utanç anları ve gelinin kız kardeşinin tepkisi sosyal medyada gündem olurken, görüntüler “gelenekler” üzerinden tartışma yarattı.

Söz kesileceği sırada "Makas yok." denilen damat, tepsiyi parayla dolduramayınca utancından kıpkırmızı oldu O esnada tepsiyi tutan gelinin kız kardeşi "Damadın arkadaşları yok mu?" diye bağırdı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videonun altına "Kızın yerinde olsam nişanı atardım", "Saçma da olsa damat hazırlıklı olmalıydı", "En güzel günlerinde ikisi de buz kesmiş", "Şu saçma sapan geleneklerinizden de bıktık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haber Yorumlarısamet zeybek:

Ne kadar saçma gelenek adı altında bunları yapıyorlar hiç düşünen yok o düğünü o insanlar nasıl zorluklarla yapıyor. Dayı makas yoksa çak çakmağı yak gitsin ??

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Bunun geleneklerle hiç bir ilgisi yok bu doğrudan doğruya görgüsüzlük.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

tiktokta gördüğünüz her haltı yemeye kalkmayın saçma sapan adet gelenek adetler cikardiniz eskiden verilirdi 300-500 tamam tepsiyi doldurun ne demek be ayıp

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Beğeni uğrun şow yapıyorlar sonra adet oluyo herkes ve arkadaşları aynı zenginlikte değil aç gözlüler

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

bu evlenme düğün masraf kadar saçma bir gelenek olmaz millet zaten zor durumda biride çıkıyor gençler neden evlenmiyor diyor, yap nikahı al git takı ne para ne, mutluluk maddiyatla ölçülmez

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

