Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

Sosyal medyada bir kadının, eşinin ikinci bir kadınla evlenmesini kabul edebileceğini söylemesi büyük tartışma yarattı ve paylaşım çok sayıda eleştirel yorum aldı.

Sosyal medyada yapılan bir soru-cevap paylaşımında bir kadının evlilik ve çok eşlilikle ilgili ifadeleri kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan görüntülerde kadın, eşinin ikinci bir kadınla evlenmesini kabul edebileceğini ve bu durumu kıskanmayacağını dile getirdi. "İkimizi de eşit seviyor, neden kıskanayım? Kocası sonuçta, ona dokunabilir" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

