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Sosyal-İş, A101 işçileri için eylem yaptı

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Sosyal-İş, A101 işçileri için eylem yaptı
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DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 işçilerinin haklarını gündeme taşımak ve örgütlenme kampanyası başlatmak amacıyla A101 Genel Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi.

DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, A101 işçilerinin haklarını gündeme taşımak ve örgütlenme kampanyası başlatmak için bugün A101 Genel Müdürlüğü önünde eylem düzenledi.

Eylemin basın açıklamasına DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Ali Çeltek, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile HDK, TİP, TOP ve EHP temsilcileri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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