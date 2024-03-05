SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde insanlar tarafından araştırılıyor. Hatay'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildiği bilgisine ulaşıldı. Deprem kaç şiddetinde oldu merak ediliyor. AFAD'tan açıklama gecikmeden geldi. Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Detaylar haberimizdedir…

HATAY'DA DEPREM NEREDE OLDU?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.15'te kaydedilen depremin derinliği AFAD tarafından 6.04 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik nedeni olan sarsıntı sonrası olumsuz bir gelişme akatarılmadı.

HATAY'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ?

Hatay Samandağ'ın merkez üssü olduğu 4.0 büyüklüğünde bir deprem AFAD tarafından bildirildi. Saat 10.15'te kaydedilen sarsıntının derinliği 6.04 kilometre olarak ölçüldü.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.