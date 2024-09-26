Siyah Kalp CANLI izle, SON BÖLÜM izle! 26 Eylül Perşembe Siyah Kalp 3. bölüm Show TV izleme linki var mı?

Perşembe günü Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan ' Siyah Kalp' izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Hikayenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan (Ece Uslu) olacak. Siyah Kalp CANLI izle! 26 Eylül Perşembe Siyah Kalp 3. bölüm Show TV izleme linki var mı?

SİYAH KALP KONUSU NE?

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler.

Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir.

Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır. Melek'in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay'ın kalbine sızmayı başaracaktır.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

SİYAH KALP YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Nuh, Sumru'dan intikam almak için konağa girmeye hazırlanırken; Nihayet, Sumru'nun bir şey gizlediğini anlıyor. Sumru gitgide köşeye sıkışırken, Nuh ve Melek'in herkesin ortasında gerçekleri açıklayacağını söylemesi bölüme dair merak dozunu artırıyor. Samet'in oğlu Cihan'a, "Sevilay mı ailen mi?" diye sorması akılları karıştırırken, Nuh'un Sumru'ya "Vaktin doldu. Bu yelkovan bu akrep on ikiyi vurdu mu ortalık karışır kıyamet kopar!" demesi tanıtıma damga vuruyor.

SİYAH KALP'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Siyah Kalp' Perşembe akşamı ekrana gelecek. Merakla beklenen dizinin ikinci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

ayınlanan tanıtımda Nuh ve Melek, Sumru'dan intikam almak için gözlerini karartıyorlar. Sumru ise bu yüzleşmeden sonra ne yapacağını bilemiyor. Sevilay'ın uygunsuz fotoğraf krizi ortaya çıkarken, bu durumun sonucunda neler yaşanacağı izleyiciler için merak konusu oluyor. Cihan'ın Melek'e olan bakışları akıllara "Aşk mı doğuyor?" sorusunu getirirken, tanıtımın sonunda görülen yangında neler yaşanacağı en çarpıcı an olarak dikkat çekiyor.

SİYAH KALP NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizinin çekimleri Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde başladı. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen "Siyah Kalp", sürükleyici bir aile dramı sunuyor .

SİYAH KALP YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ, GERÇEK Mİ,YABANCI DİZİDEN UYARLAMA MI?

Dizinin senaryosu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

CANLI İZLE

BÖLÜMLERİ İZLE