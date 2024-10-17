Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı?

Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşanan hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için bilgi arayışını sürdürüyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı?

Birçok kişi Sivas'ta okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Öğrenciler ve veliler, 17-18 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi?17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sivas'ta okullar tatil mi? 17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı?

17-18 EKİM SİVAS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Hava Durumu Soğuk Haber Eğitim Yaşam Sivas Tatil

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? Rojin otopsi raporu! Rojin'in otopsi raporu çıktı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ekim günün maçları nereden izlenir? Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi, neden ligden çekildi? Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.