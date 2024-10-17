Birçok kişi Sivas'ta okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Öğrenciler ve veliler, 17-18 Ekim'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi?17-18 Ekim Sivas'ta okullar tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

17-18 EKİM SİVAS'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.