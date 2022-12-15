Show Tv'nin yeni dizisi Sipahi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Sipahi dizisinde yer alan Yusuf Çetin karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sipahi dizisi Yusuf kim? Yusuf Çetin gerçekte kim, adı ne? Sipahi Yusuf karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Sipahi dizisi Kemal kim? Kemal Yörükoğlu gerçekte kim, adı ne? Sipahi Kemal karakterini kim canlandırıyor?

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Sipahi dizisi Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sipahi'nin yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Sipahi dizisinin karakterlerinden Yusuf, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Sipahi dizisi Yusuf Çetin karakteri merak konusu oldu. Peki, Sipahi dizisi Yusuf kim? Yusuf Çetin gerçekte kim, adı ne? Sipahi Yusuf karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ YUSUF KİM?

Sipahi dizisinde Yusuf karakterini Çağdaş Onur Öztürk canlandırmaktadır.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Çağdaş Onur Öztürk (d. 16 Ağustos 1979, Sivas), Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitim almıştır.