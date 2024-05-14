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Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü?

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Sinan Ateş'in öldürüldüğü anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Ateş'in ne zaman öldürüldüğü ise merak konusu oldu. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma süreci devam ediyor.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde Cuma Namazı çıkışında kurulan bir pusu sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Sinan Ateş'in yanında ise olay sırasında arkadaşları olan Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in yer aldığı görüldü. Peki, Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü?

SİNAN ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLME GÖRÜNTÜLERİ!

Sinan Ateş iddianamesi geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş ancak Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendi ifadelerinin iddianamede yer almadığını öne sürmüştü. Ayşe Ateş, katıldığı bir televizyon programında eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyerek, Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez açıklamıştı.

Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.

SİNAN ATEŞ NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen bu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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