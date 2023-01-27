Vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında Sinagog geliyor. Peki Sinagog nedir? Sinagog ne için kullanılır, ne yapılır? İşte, Sinagog ne demek, nasıl bir yer detaylar...

Sinagog nedir? Vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında Sinagog geliyor. Peki Sinagog nedir? Sinagog ne için kullanılır, ne yapılır? İşte, Sinagog ne demek, nasıl bir yer detaylar haberimizde...

SİNAGOG NEDİR?

Sinagog veya havra, Yahudilik inancına inanan Yahudi ve Samirilerin ibadet etmek için gittikleri ibadethane. Dua etmek için ayrılmış büyük bir bölüme ve çocuk olanlar için, küçük odalara bölünmüş öğrenim bölümüne sahiptir.