Simge Sağın gözaltında

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın gözaltına alındı. Simge Sağın ile birlikte oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Bengü, Mustafa Ceceli ve Melek Mosso gibi isimlerinde gözaltına bulunduğu belirtiliyor.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Türk pop müziği şarkıcısıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Uzun süre geri vokal olarak çalışan Simge, 2015 yılında çıkardığı Miş Miş şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Yankı, Üzülmedin mi? ve Aşkın Olayım gibi hit şarkılarla pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.