Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?

Hatay'da genç bir sürücü ile sivil polisler arasında trafikte yaşanan tartışmaya ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücü, korna çalarak kendisinden yol isteyen diğer aracın sürücüsüne yol vermedi. Genç sürücünün yol vermediği kişiler sivil polis çıktı. Peki, Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Hatay'da kendisine yol vermeyen genç sürücüyü durduran sivil polislerin tavrı tepki çekti. Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polis "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" diyerek gence hakaret etti. Ceza kesilen sürücü ise, "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" sözleriyle kendini savundu.

POLİS NEDEN SİLAH ÇEKTİ?

Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polisler, sürücüyü otomobilden indirdi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, "Ne yaptım da trafik cezası kesiliyor. Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten." dedi.