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Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?

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Hatay'da bir sivil polis, henüz bilinmeyen bir sebeple bir vatandaşın arabasını silahla durdurdu. Olayın detayları ve sivil polisin neden silah çektiği konusu merak konusu oldu. Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? İşte detaylar...

Hatay'da genç bir sürücü ile sivil polisler arasında trafikte yaşanan tartışmaya ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücü, korna çalarak kendisinden yol isteyen diğer aracın sürücüsüne yol vermedi. Genç sürücünün yol vermediği kişiler sivil polis çıktı. Peki, Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Hatay'da kendisine yol vermeyen genç sürücüyü durduran sivil polislerin tavrı tepki çekti. Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polis "Geri zekalıyla uğraşıyoruz. Yol vermedi hakkını veriyoruz" diyerek gence hakaret etti. Ceza kesilen sürücü ise, "Polis olduğunuzu bilsem yol verirdim" sözleriyle kendini savundu.

Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?

POLİS NEDEN SİLAH ÇEKTİ?

Silah çekip aracın arkasından koşan sivil polisler, sürücüyü otomobilden indirdi. Neye uğradığını şaşıran sürücü, "Ne yaptım da trafik cezası kesiliyor. Ben senin polis olduğunu bilsem yol verirdim zaten." dedi.

Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

3-sayfa Hatay Hatay Güvenlik Polis Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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