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SHP'nin açılımı nedir? SHP ne demek, açılımı ne?

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2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren SHP, 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine döndü. Peki, SHP'nin açılımı nedir?

SHP'nin açılımı! 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren SHP, 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine döndü. Peki, SHP'nin açılımı nedir? Detaylar...

SHP AÇILIMI

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül Darbesi'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bünyesinde toparlamak maksadıyla kurulmuş olan siyasi partidir. Kısaltması "SHP" şeklindedir.

Aynı kulvarda kurulmuş olan Halkçı Parti ve Sosyal Demokrasi Partisi'nin arasında yaptığı protokol ile kurulmuştur. Halkçı Parti, 2 Kasım 1985 tarihli kurultayında adını ve logosunu Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak değiştirmiş, 3 Kasım 1985 tarihinde Sosyal Demokrasi Partisi'nin kendini feshedip SHP'ye katılmasıyla parti son halini almıştır.

Partinin amblemi zeytin dallarıyla çevrelenmiş Altı Ok olarak benimsenmişti. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 18 Şubat 1995'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmiş, böylece hukuki varlığı sona ermiştir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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