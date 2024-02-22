Beyin kanaması geçirerek 2 kez ameliyat olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen'in yarın taburcu olması planlanıyordu ancak iyileşme süresi yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı. Ziyaret yasağı yasak olan oyuncu 2 bölüm daha dizide yer almayacak. Settar Tanrıöğen taburcu oldu mu? Kızılcık Şerbeti dizisine dönecek mi?

SETTAR TANRIÖĞEN TABURCU OLDU MU?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah rolünü oynayan Settar Tanrıöğen geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan yaklaşık 4 haftadır hastanede tedavi gören Tanrıöğen bir aksilik olmazsa yarın taburcu edilmesi planlanıyordu ancak iyileşme süresi beklenenden yavaş ilerlediği için tedavisine devam edilme kararı alındı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE DÖNECEK Mİ?

Settar Tanrıöğen'in yarın taburcu olması planlanıyordu ancak iyileşme süresi yavaş ilerlediği için tedavisi devam edilme kararı alındı. Ziyaret yasağı yasak olan oyuncu 2 bölüm daha dizide yer almayacak.