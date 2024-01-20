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Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu?

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 47. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizide yaşanan izleyenleri meraklandırırken Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? arştırıldı.

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti bugün 47. bölümü ile ekranlara geldi. Dizide yaşanan izleyenleri meraklandırırken Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Settar Tanrıöğen ayrılıyor mu, araştırıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 46. Bölümünde; Doğa'nın Pembe'ye açıktan savaş ilan etmesi evdeki herkesi şoke ederken, Fatih ve Doğa arasında büyük gerilime neden olur. Doğa ilk hamle olarak Nilay'ı kendi yanına çekmeye çalışacak ancak Nilay, Pembe annesinden vazgeçmeyecektir.

Doğa yeni konumunu herkesin gözüne sokmak için Alev'i eve davet eder. Bunu gören Pembe artık büyük oynaması gerektiğine karar vererek Zülkar ve Nilay ile karşı atağa geçer. Ünallar'ın şirketinde ise durumlar karışacak, Ömer ve iki yeğeni Abdullah'a karşı güç birliği yapacaktır.

Ömer, gece hayatında tanışıp birlikte olduğu kızı, iş yapacağı şirketin yetkilisi olarak karşısında görmesiyle hayatının şokunu yaşayacaktır. Umut'un büyük hayallerle başladığı yeni iş hayatı görkemli bir açılışla başlayacaktır.

Abdullah ve Alev birlikteliklerine sahip çıkmaya devam etseler de bu durum gün geçtikçe zor olmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ SETTAR TANRIÖĞEN AYRILIYOR MU?

Abdullah Bey dizide bayıldığı görülüyor. Yeni bölüm fragmanında da hastaneye kaldırıldığı görüntüler ekrana geldi. Henüz sağlık durumu netleşmedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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