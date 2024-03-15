Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli?
Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Silvan Belediye Başkan adayı olan Cuma Ali Özten hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cuma Ali Özten'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SERVET MUTLU KİMDİR?
Cuma Ali Özten, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Silvan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten esnaftır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.