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Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, özeti ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu nedir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Annesiyle babasının vefatından sonra bir türlü toparlanamayan, hayata dair sorunları olan Aysel, yaşadığı bunalımlı günlerinden kurtulmak için kendini dansa verir. Dans ile hayata geri tutunan Aysel, 'Şengül Dans Okulu'na dahil olarak yeni bir hayata merhaba der.

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Burak Aksak

Oyuncular : Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Binnur Kaya, Nergis Öztürk, Okan Çabalar

Tür : Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi : 15 Haziran 2018 Cuma

Senaryo : Burak Aksak

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Demet Özdemir Binnur Kaya Burak Aksak Haberler

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