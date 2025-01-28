Selma Aliye Kavaf hangi partili, hangi görevlerde bulundu?

Selma Aliye Kavaf CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı. Selma Aliye Kavaf kimdir, Selma Aliye Kavaf hangi partili?

SELMA ALİYE KAVAF HANGİ PARTİLİ?

2009 yılında AK Parti'nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan ve 2020 yılında AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Selma Aliye Kavaf, CHP'ye katıldı. Özel tarafından rozeti takılan Kavaf, CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

Selma Aliye Kavaf CHP çatısı altında olmasının nedenini "CHP çatısı altında olmamın nedeni; insan hakları, hukuk ve demokrasiye olan inancımdır" sözleriyle açıkladı.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 Denizli doğumlu olan Kavaf, Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. 2002'de Ak Parti'den Denizli Milletvekili adayı oldu, 2003'te AK Parti Kadın Kolları Kurucu Başkanlığı yaptı. 2007'de milletvekili seçilerek Meclis'e girdi ve 2009'da Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olarak görev aldı.

Kavaf, 2020'de DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak 8 Ocak 2024'te DEVA'dan istifa ederek, "Siyasi hedeflerimde yeni bir sayfa" açtığını duyurdu. Bugün CHP saflarına katılmasıyla, yeni partisinde göreve başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Selma Hanım'ın deneyimi, partimiz için değerli" açıklaması yaptı.