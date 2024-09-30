ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı Tuğrul Bey'in abisi, Alparslan'ın babası, Selçuklu Devleti'nin kurucularından olan tarihî kişi kimdir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

SELÇUKLU DEVLETİ'NİN İLK HÜKÜMDARI TUĞRUL BEY'İN ABİSİ, ALPARSLAN'IN BABASI, SELÇUKLU DEVLETİ'NİN KURUCULARINDAN OLAN TARİHÎ KİŞİ KİMDİR?

A: Melikşah

B: Çağrı Bey

C: Gazneli Mesud

D: Timur

Cevap: