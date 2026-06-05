Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'in Acı Günü

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Şimşek'i ve ailesini derin bir üzüntüye boğan acı kaybın ardından merhume için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Gülşinaz Şimşek için bugün Antalya Muratpaşa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, dostları ve sevenleri katıldı.

Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan merhume Gülşinaz Şimşek'in naaşı, yarın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Obuzbaşı Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA