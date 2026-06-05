Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'in Acı Günü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından naaşı Tunceli'de toprağa verilecek.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in annesi Gülşinaz Şimşek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Şimşek'i ve ailesini derin bir üzüntüye boğan acı kaybın ardından merhume için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Gülşinaz Şimşek için bugün Antalya Muratpaşa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, dostları ve sevenleri katıldı.

Dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan merhume Gülşinaz Şimşek'in naaşı, yarın Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Obuzbaşı Köyü Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem Derici'nin, 'Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt

İrem Derici'nin sorusuna verdiği yanıt herkese kahkaha attırdı

Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Minibüs, yola çıkan ata çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Minibüs, yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız

Özel'e Trabzon'da davullu zurnalı karşılama
İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteri gözaltına alındı

Limonata sipariş edip ortalığı birbirine katan müşteri gözaltında