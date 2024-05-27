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Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi!

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Aramızda Kalmasın programının konuğu olan Seda Üren hakkında merak edilenler gündemde. Canlı yayına çıkan şarkıcı Seda Üren'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Seda Üren kimdir, kaç yaşında, nereli?

Seda Üren kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Aramızda Kalmasın programın konuğu Seda Üren'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDA ÜREN KİMDİR?

Seda Üren, 1982 İstanbul doğdu. Henüz 16 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'ne giren Seda Üren, aynı dönem Türkiye'nin Bülent Ersoy ve Emel Sayın'a vokallik yaptı.

1999 Eylül'de İlk albümü olan "İlk Hediyem"i çıkardı. Sektörün en genç assolisti unvanına sahip olan Seda Üren; 2003-2004 sezonunda ATV'de hafta sonları kendi adını taşıyan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programını hazırladı ve sundu.

2005 yılında "Aranma" adlı maxi single ile müzik marketlerde yerini aldı. Erkeklerde ağlar adlı şarkısında Alişan'a yorumuyla eşlik etti. 2013 yılında hayatını Ercüment Nefesoğlu ile hayatını birleştirdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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