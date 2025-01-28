Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili TBMM'de komisyon kurulacak

Yangın faciasıyla ilgili TBMM'den kritik karar
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı

Seda Selek kimdir? Seda Selek kaç yaşında, nereli, evli mi?

Seda Selek kimdir? Seda Selek kaç yaşında, nereli, evli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Seda Selek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Seda Selek hakkında araştırmalar yapılıyor. Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli? Seda Selek hayatı ve biyografisi!

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Selek, medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başlamıştır. Medya dünyasına adımını 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak atan Selek, ardından 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önemli kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulunmuştur.

Üç yıl boyunca Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan Seda Selek, kısa bir süreliğine kanaldan ayrılmış, ancak yeniden Halk TV'ye dönme kararı almıştır. 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlenen Selek, bu evlilikten Duru adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Gizemli araca kesilen ceza dudak uçuklattı
img

Amerika, savaşı Avrupa'ya taşıdı
img

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan Ayşe Barım tepkisi: Yine bir seçime hazırlanıyoruz

Ünlü oyuncudan dikkat çeken Ayşe Barım tepkisi
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.