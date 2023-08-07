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Şebeke oyuncuları kim? Şebeke dizisi oyuncu kadrosu!

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TRT 1 dizisi Şebeke, TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şebeke oyuncuları kim? Şebeke oyuncu kadrosu ne?

Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır. Şebeke dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şebeke oyuncuları kim? Şebeke oyuncu kadrosu ne? İşte, detaylar…

ŞEBEKE KONUSU NE?

TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır.

ŞEBEKE OYUNCULARI

• Furkan Palalı

• Pelin Karahan.

• Eren Hacısalihoğlu.

• Ceyda Ateş

• Savaş Satış

• Mehmet Polat.

• Ercan Demirel.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Şebeke Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

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