Haberler

Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’li Temsilciler Meclisi Üyesi Salud Carbajal, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e kameralar önünde sert sözlerle yüklendi. “Ülke için utançsın, bu göreve uygun değilsin, defol git” ifadelerini kullanan Carbajal’ın çıkışı büyük yankı uyandırdı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, ABD siyasetindeki gerilim bir kez daha gözler önüne serildi.

ABD siyasetinde tansiyon yükseldi. Temsilciler Meclisi Üyesi Salud Carbajal, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik sert ifadeler kullandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE SERT ÇIKIŞ

Görüntülerde Carbajal’ın, Hegseth’e doğrudan hitap ederek oldukça sert bir dil kullandığı görüldü. Tartışma sırasında ses tonunun yükseldiği ve ortamda gerginliğin arttığı dikkat çekti.

“ÜLKE İÇİN UTANÇSIN”

Carbajal, Hegseth’e yönelik, “Ülkemiz için bir utançsın, liderlik etmeye uygun değilsin. Defolup gitmelisin” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

SALONDA GERGİN BEKLEYİŞ

Videoda, Carbajal’ın çıkışı sırasında çevrede bulunan diğer yetkililerin sessiz kaldığı ve ortamda kısa süreli bir şok etkisi oluştuğu gözlendi.

SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Olay, ABD’de siyasi kutuplaşmanın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kavgada soylenmez valla...Eeee Hegseth... Keser doner sap doner, gun gelir hesap doner...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Adam kafayı yedi. Herhalde muayyen gününde. Ne dediğini bilmiyor artık. Bir komisyon kurulup Sarı Kafayı Doktora göstersinler. Bizim Mazhar Osmanda (Bakırköy) boş yer vardır. Oraya yatıralım.....!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

