Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

ABD siyasetinde tansiyon yükseldi. Temsilciler Meclisi Üyesi Salud Carbajal, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik sert ifadeler kullandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE SERT ÇIKIŞ

Görüntülerde Carbajal’ın, Hegseth’e doğrudan hitap ederek oldukça sert bir dil kullandığı görüldü. Tartışma sırasında ses tonunun yükseldiği ve ortamda gerginliğin arttığı dikkat çekti.

“ÜLKE İÇİN UTANÇSIN”

Carbajal, Hegseth’e yönelik, “Ülkemiz için bir utançsın, liderlik etmeye uygun değilsin. Defolup gitmelisin” ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

SALONDA GERGİN BEKLEYİŞ

Videoda, Carbajal’ın çıkışı sırasında çevrede bulunan diğer yetkililerin sessiz kaldığı ve ortamda kısa süreli bir şok etkisi oluştuğu gözlendi.

SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Olay, ABD’de siyasi kutuplaşmanın geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı.