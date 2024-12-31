Şarkılar Bizi Söyler YILBAŞI CANLI izle Kanal D!

Ünlü sanatçılar Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen 'Şarkılar Bizi Söyler' programının 'Yılbaşı Özel' bölümü, bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Yeni yılın ilk saatlerinde eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak olan program, izleyicilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak. Peki, Söyler YILBAŞI CANLI izleme linki var mı?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLERNE ZAMAN?

Şarkılar Bizi Söyler, Poll Production imzalı, ilk bölümü 25 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D'de ekrana gelen talk show türündeki Türk televizyon programıdır.

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümünde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getirecek. Program bu sene konuk ağırlamayacak.

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümü Salı günü 20.00'de Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel izlemek içi tıklayınız .