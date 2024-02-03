Şanslı Logan konusu nedir? Sorusu, Şanslı Logan filminin ekranlara gelecek olması nedeniyle internet üzerinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Steven Soderbergh tarafından yönetilen Logan Lucky olarak bilinmekte olan filmin detayları gündemde yer alıyor. Peki, Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

ŞANSLI LOGAN KONUSU NEDİR?

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile Kuzey Carolina'nın Charlotte Motor Speedway'inde kapsamlı bir soygun planı yapıyor. Jimmy, yeraltı nakit yönetim sistemine girmelerine yardımcı olması için yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alıyor. Koşullar, işi yürütmelerini yılın en popüler NASCAR etkinliği sırasında yapmalarını zorunlu kılıyor.

Loganlar, acımasız bir FBI ajanının soruşturmayı başlatmasıyla ciddi bir engelle karşılaşıyor. Zorluklarla başa çıkarken, soygun beklenmedik dönemeçlere giriyor ve Loganlar, sadece karmaşık güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda kararlı FBI ajanının acımasız takibini de atlatabilmek için akıllıca davranmak zorunda kalıyor. Zekice planları ve kaynaklılıkları, yetkilileri atlatmak ve servetlerini güvence altına almak için yeterli olacak mı? Sadece zaman, Charlotte Motor Speedway'in gürültülü motorları ve heyecan verici atmosferinde gelişen yüksek bahisli soygunun sonucunu gösterecek.

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Şanslı Logan filminin oyuncuları; Channing Tatum , Adam Driver , Riley Keough , Daniel Craig , Seth MacFarlane , Katie Holmes , Hilary Swank , Katherine Waterston ve Sebastian Stan'dir.