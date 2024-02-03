Üye Girişi
Haberler

Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Logan Lucky olarak bilinmekte olan filmin bu akşam TV'de yayınlanacak olması nedeniyle Şanslı Logan konusu nedir? Ve Şanslı Logan filminin oyuncularına dair araştırmaları sürüyor. Peki, Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Şanslı Logan konusu nedir? Sorusu, Şanslı Logan filminin ekranlara gelecek olması nedeniyle internet üzerinde araştırılmakta ve merak edilmektedir. Steven Soderbergh tarafından yönetilen Logan Lucky olarak bilinmekte olan filmin detayları gündemde yer alıyor. Peki, Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

ŞANSLI LOGAN KONUSU NEDİR?

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile Kuzey Carolina'nın Charlotte Motor Speedway'inde kapsamlı bir soygun planı yapıyor. Jimmy, yeraltı nakit yönetim sistemine girmelerine yardımcı olması için yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alıyor. Koşullar, işi yürütmelerini yılın en popüler NASCAR etkinliği sırasında yapmalarını zorunlu kılıyor.

Loganlar, acımasız bir FBI ajanının soruşturmayı başlatmasıyla ciddi bir engelle karşılaşıyor. Zorluklarla başa çıkarken, soygun beklenmedik dönemeçlere giriyor ve Loganlar, sadece karmaşık güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda kararlı FBI ajanının acımasız takibini de atlatabilmek için akıllıca davranmak zorunda kalıyor. Zekice planları ve kaynaklılıkları, yetkilileri atlatmak ve servetlerini güvence altına almak için yeterli olacak mı? Sadece zaman, Charlotte Motor Speedway'in gürültülü motorları ve heyecan verici atmosferinde gelişen yüksek bahisli soygunun sonucunu gösterecek.

ŞANSLI LOGAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Şanslı Logan filminin oyuncuları; Channing Tatum , Adam Driver , Riley Keough , Daniel Craig , Seth MacFarlane , Katie Holmes , Hilary Swank , Katherine Waterston ve Sebastian Stan'dir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Katherine Waterston Sebastian Stan Hilary Swank Katie Holmes Adam Driver Televizyon Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title