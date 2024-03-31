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Sandıklar açıldı mı? Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

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31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 itibariyle başladı ve 16.00'da son buldu. Ankara ve İstanbul'un da dahil olduğu geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy işlemi, 17.00'de sona erdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam 81 ilindeki tüm sandıklar kapandı. Görevliler sayım işlemlerine başladı. Peki, sandıklar açıldı mı? Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

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SANDIKLAR AÇILDI MI?

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işlemi sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlandı. Yayın yasağı ile ilgili karar verilecek toplantı birazdan başlayacak." dedi.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Sandıklar açıldı mı? Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Hukuk Gündem Politika Haberler

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