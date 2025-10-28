Haberler

Salı günü hangi diziler var? 28 Ekim Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 28 Ekim 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Bahar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 EKİM

13:15 – Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Taşacak Bu Deniz

03:05 - Cennetin Çocukları

