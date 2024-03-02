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ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

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Ekranların yeni dizisi 'Şahane Hayatım'ın diziseverlerin ilgi odağı oldu. Şahane Hayatım hangi kanalda? Sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Şahane Hayatım hangi gün? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

"Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?" Merak ediliyor. Ay Yapım imzalı, merakla beklenen dizi ' Şahane Hayatım'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri çekiyor. Peki, Şahane Hayatım hangi gün? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN?

"Şahane Hayatım" dizisi, her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'de FOX TV kanalında izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin başrollerinde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Ayrıca, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin ve Sumru Yavrucuk gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor. Ay Yapım tarafından üretilen dizinin yapımcılığını Kerem Çatay üstlenirken, senaryo Meriç Acemi'ye ait. Çağrı Bayrak ise dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor. "Şahane Hayatım"ın keyif dolu hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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