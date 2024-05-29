Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

Şahane Hayatım dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Şahane Hayatım SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şebnem ve Mesut'a, kumpas kuran Didem, çocukların velayetini alacağından emindir. Fakat hesaplamadığı bir şey vardır. Şebnem çoktan bu konuda önlemini anlamıştır.

Şebnem ve Mesut, Didem'in kendine en güvendiği anda, dünyasını başına yıkmaya hazırlanır.

Şebnem ve Mesut'a iftira atan Didem, yalnızca itibarını değil, aynı zamanda Onur'u da kaybedecektir.

Tüm bunlara rağmen pes etmeyen Didem'e ise son darbeyi Aysel vuracaktır. Didem'i yok ettiklerini düşünen Şebnem, Melisa ve Aysel ise hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır.

Şahane Hayatım 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şahane Hayatım 30. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.