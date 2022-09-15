Haftaiçi her gün ekranlara gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programındaki Nurgül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan Nurgül kimdir? Nurgül Aslan kimdir? İşte detaylar...

Star TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı Sabahın Sultanı Seda Sayan haftaiçi her gün ekranlara geliyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan programındaki Nurgül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan Nurgül kimdir? Nurgül Aslan kimdir? Detaylar haberimizde...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NURGÜL KİMDİR?

Nurgül Aslan 1 çocuk annesidir. Emre Deveci ile 3.5 senedir sevgili olan Nurgül Aslan, ilişkilerini evlilikle taçlandırmak üzere Nazlı Hanım'dan onay alabilmek adına çaba gösteriyor.