Saadet Partisi Sarıcakaya adayı Adil Keser kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Sarıcakaya belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarıcakaya belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Eskişehir Sarıcakaya adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Adil Keser kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADİL KESER KİMDİR?

Adil Keser, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarıcakaya belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARICAKAYA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarıcakaya adayı belli oldu. Saadet Partisi SarıcakayaBelediye Başkan Adayı Adil Keser oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.